NewPrinces, accordo con Heinz per riportare in Italia il marchio Plasmon

NewPrinces (ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand attivo nel settore agroalimentare e quotato su Euronext STAR Milan, firma un accordo vincolante per acquisire da Heinz Italia il 100 per cento del capitale sociale di una nuova società appositamente costituita. A questa saranno trasferite le attività legate alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l’infanzia, alimenti a fini medici speciali e prodotti per la nutrizione specialistica.

L’operazione include lo storico stabilimento produttivo Plasmon di Latina, specializzato nella produzione di alimenti per l’infanzia e prodotti nutrizionali, e i marchi iconici Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba. Lo stabilimento, che occupa circa 300 dipendenti, produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano a marchio Plasmon. Le attività produttive e operative – inclusi impianti e personale – proseguiranno senza interruzioni sotto la nuova proprietà.

Inoltre, il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food destinato al mercato britannico grazie a un accordo di co-packing.

“Questa acquisizione rappresenta per noi un momento di grande orgoglio e forte emozione”, dichiara Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces. “Riportare in Italia marchi storici come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba realizza una visione che perseguiamo da tempo: creare una multinazionale italiana in grado di ridare slancio a brand profondamente radicati nella nostra identità nazionale. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno verso l’Italia e l’eccellenza della sua industria alimentare”.