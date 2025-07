NewPrinces compra Carrefour Italia: 1 miliardo per 1.200 supermercati

Milano, 24 lug. (askanews) – NewPrinces ha sottoscritto un accordo vincolante con Carrefour per l’acquisizione del 100% della rete italiana di punti vendita, sulla base di una enterprise value pari a circa un miliardo di euro. E’ quanto annuncia a sorpresa in una nota la società presieduta da Angelo Mastrolia. Il gruppo della gdo francese da tempo aveva manifestato l’intenzione di uscire dal nostro mercato che aveva definito “complesso”, in occasione della presentazione del piano di riorganizzazione della sede centrale a Milano, tre settimane fa, “all’interno del quale – scriveva – il settore della gdo si contraddistingue per una competizione intensa e frammentata, a fronte di un potere d’acquisto in diminuzione e una costante pressione sui margini, determinata da costi energetici, di logistica e aumento dei tassi di interesse”. Ora l’annuncio a sorpresa della cessione a NewPrinces che negli ultimi mesi ha messo a segno diverse acquisizioni, dallo stabilimento dell’inglese Diageo in Piemonte, alla Plasmon dagli americani di Kraft Heinz, senza contare oltre un anno fa l’acquisizione della rivale britannica Princes per 700 milioni di sterline.

Il closing dell’operazione con Carrefour è atteso entro la fine del terzo trimestre del 2025, subordinatamente alle approvazioni regolamentari e al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal contratto.

Per NewPrinces, ex Newlat, l’operazione “si inserisce nel più ampio piano strategico di crescita e integrazione verticale di NewPrinces group, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e di accelerare la convergenza tra canale industriale e rete distributiva”. Con l’acquisizione di Carrefour Italia, NewPrinces, spiega la nota, diventa “il secondo gruppo italiano nel food per fatturato e il primo operatore food in termini occupazionali con 13.000 operatori diretti in Italia e più di 18.000 nel mondo, oltre a ulteriori 11.000 persone coinvolte nelle attività accessorie fornite da aziende esterne”.

NewPrinces con l’acquisizione di Carrefour Italia rileva una rete di 1.188 punti vendita (tra cui 41 ipermercati, 315 supermercati, 820 convenience store e 12 cash & carry), di cui 900 in franchising, distribuita capillarmente in regioni a elevata densità demografica come Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, costituendo “un’infrastruttura commerciale di valore strategico e un canale ideale per l’estensione dell’offerta e la fidelizzazione dei consumatori”, spiega l’azienda che conta tra i propri marchi Polenghi e Del Verde tra gli altri.

Nell’ambito della operazione è previsto un piano di investimenti complessivo che ammonta a 437,5 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione al rilancio della rete e al rafforzamento della competitività sul mercato. Nel dettaglio il gruppo della gdo transalpino reinvestirà quale contributo una tantum 237,5 milioni di euro nella rete italiana a sostegno del rilancio industriale e della continuità operativa mentre NewPrinces si impegna a investire al closing 200 milioni, destinati a iniziative di sviluppo, innovazione logistica e rinnovamento del brand.

Il piano di investimenti prevede, tra l’altro la modernizzazione progressiva dei punti vendita; il rilancio del marchio GS in Italia con un rinnovato posizionamento valoriale e commerciale; l’integrazione operativa con la piattaforma logistica di NewPrinces – che include oltre 600 mezzi refrigerati per la distribuzione di prodotti freschi – e il rafforzamento dei canali home delivery e horeca.

“L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta una tappa fondamentale nella traiettoria di crescita del nostro gruppo. È il risultato di una strategia costruita con rigore, visione industriale e un impegno costante nel tempo. Con questa operazione, compiamo un passo decisivo verso l’integrazione verticale tra produzione e distribuzione, rafforzando la nostra capacità di generare valore lungo l’intera filiera”, ha commentato Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces group. “Abbiamo scelto di investire con determinazione in un asset strategico per l’Italia, con l’obiettivo di rilanciare una rete capillare e di valorizzare al massimo le sinergie tra retail e industria. La nostra volontà è chiara: costruire un modello sostenibile, solido e orientato al lungo termine, in grado di offrire benefici concreti a clienti, dipendenti, fornitori e azionisti – ha aggiunto – Siamo pronti a inaugurare una nuova fase di sviluppo per NewPrinces group”.

A seguito del completamento dell’acquisizione di Carrefour Italia, il fatturato consolidato combined di NewPrinces group raggiungerà circa 6,9 miliardi di euro, confermando la sua posizione tra i principali operatori europei nel settore food & retail integrato. Il management di NewPrinces prevede che la società supererà un fatturato di 7 miliardi di euro a fine 2026, incrementando la propria flessibilità finanziaria e rafforzando il proprio profilo di crescita.