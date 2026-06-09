Newton 4.0, a Città della Scienza nasce il nuovo hub immersivo dell’innovazione

di Marco Milano

Città della Scienza: la “Sala Newton” diventa un hub multimediale integrato. È in atto un percorso di potenziamento tecnologico che sta interessando la Sala dedicata a Newton all’interno di Città della Scienza, che diventerà, grazie al Progetto Strategico Regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, finanziato dalla Regione Campania – il Dimostratore Tecnologico Newton 4.0. Si tratta di “un hub multimediale avanzato per raccontare, mostrare e rendere sempre più comprensibili le tecnologie 4.0 e le loro applicazioni nei diversi ambiti della società e della ricerca”. La storica Sala Newton, dunque, diviene “Newton 4.0” con “un dimostratore tecnologico dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione I4.0 e alla valorizzazione delle tecnologie digitali avanzate”. Grazie all’integrazione di sistemi multimediali, tecnologie immersive e dispositivi interattivi, Newton 4.0 rappresenterà “un ambiente dimostrativo nel quale sarà possibile sperimentare nuove modalità di realizzazione di congressi, eventi, attività formative e iniziative di trasferimento tecnologico, trasformando la partecipazione del pubblico in un’esperienza coinvolgente, interattiva e ad alto contenuto innovativo”. L’intervento di potenziamento della Sala si avvale del finanziamento della Regione Campania nell’ambito del programma “Manifattur@ Campania: Industria 4.0”. L’intervento di potenziamento tecnologico si realizzerà con l’installazione di nuovi impianti audio-video di ultima generazione, schermi per proiezioni avanzate, illuminazione intelligente e una regia digitale centralizzata. Nei prossimi mesi il progetto si amplierà ulteriormente con una seconda fase, dedicata all’introduzione di tecnologie immersive e dispositivi interattivi per la realtà virtuale e aumentata, rafforzando il ruolo di Città della Scienza e di Napoli come luoghi di riferimento per la sperimentazione e la cultura dell’innovazione.