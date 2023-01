Next Generation, dati e risorse sul web: 6,8 mln per la prima call di NGI Search

È aperto il primo bando nell’ambito del progetto NGI Search con lo scopo di cambiare le modalità in cui vengono utilizzati i dati e risorse su Internet e sul web.

Verranno finanziati progetti che svilupperanno nuovi modi di cercare e scoprire informazioni su Internet attraverso una varietà di risorse come dati personali, scientifici, industriali e ambientali, dispositivi, servizi, contenuti multimediali, intranet e risorse ICT pubbliche e private.

Il bando è rivolto a imprenditori, appassionati di tecnologia, sviluppatori, persone impegnate socialmente, PMI (comprese le organizzazioni di nuova costituzione), organizzazioni di ricerca, gruppi di ricerca accademici, organizzazioni no-profit, ecc. Per essere ammissibili, i candidati devono essere persone fisiche che risiedono in uno Stato membro dell’UE o nei Paesi associati a Horizon Europe oppure organizzazioni ufficialmente registrate in uno Stato membro dell’UE o nei Paesi associati a Horizon Europe.

I progetti selezionati beneficeranno dei seguenti vantaggi: partecipazione al Programma di sostegno NGI Search con una durata massima di 12 mesi; possibilità di ricevere un tutoraggio tecnico, commerciale e innovativo da parte dei partner del progetto NGI Search.

Il budget complessivo del bando è di 6,8 milioni: verranno finanziati 50.000 euro a ciascun progetto selezionato in cui il richiedente è una persona fisica e 150.000 euro ai progetti in cui il richiedente fa domanda come organizzazione. Il bando è aperto fino al 1° febbraio 2023.