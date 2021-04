Next generation Eu, Carfagna: Ora pensare ai giovani. Rischiano di pagare il conto più alto

“Ogni progetto rivolto al benessere dei ragazzi è un investimento per il futuro del nostro paese. E con quest’ottica che stiamo lavorando al Pnrr che rappresenta un tassello del grande piano europeo che non a caso è chiamato Next generation Eu. La politica dovrebbe mantenere costantemente lo sguardo rivolto alle prossime generazioni, ma purtroppo spesso si guarda più al presente e al consenso immediato”. Lo ha detto Mara Carfagna, ministro per il Sud, intervenuta con un videomessaggio a un convegno organizzato dalla Fondazione Pro e in corso nella sede della Fondazione Banco di Napoli sul tema dell’educazione sentimentale degli adolescenti. “Ora grazie a questi fondi – ha aggiunto Carfagna – abbiamo l’occasione per imprimere una svolta al modo di fare politica, al Paese e in particolare al Mezzogiorno. Il piano di investimenti che il Governo si appresta a consegnare a Bruxelles è uno dei pochi aspetti positivi del 2021, un anno che insieme al 2020 ha visto milioni di famiglie messe in ginocchio dalla pandemia. Penso innanzitutto alle vittime della pandemia, ma anche alle sue conseguenze economiche e sociali, agli effetti potenzialmente drammatici che i limiti imposti in questi mesi avranno sull’equilibrio psicofisico di tutti noi. Proprio i più più giovani rischiano di pagare il conto più alto, bambini e ragazzi che non hanno potuto frequentare le scuole, le attività sportive, le normali occasioni di ricreatività, tutto ciò che normalmente farebbe parte della loro quotidianità e che è stato precluso a lungo dalle restrizioni”.