Next Generation Eu raggiunge quota 225 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Sono già stati erogati agli Stati membri quasi 225 miliardi di euro di fondi nell’ambito del Next Generation Eu. Lo ha reso noto la Commissione Europea, che a fine 2023 ha valutato come raggiunti “in modo soddisfacente” oltre 1.150 obiettivi e tappe fondamentali del Piano. “Il raggiungimento di questi passi nell’attuazione delle riforme e degli investimenti ha portato a cambiamenti positivi e risultati tangibili sul campo”, spiegano da Bruxelles. Next Generation Eu prevede risorse complessive per 800 miliardi di euro entro il 2026 come risposta alle ricadute economiche e sociali della pandemia. Per la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, “a tre anni dalla sua nascita, il Piano continua a sostenere la ripresa economica e a promuovere cambiamenti positivi in tutta l’Unione”. Secondo il commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni “nei prossimi anni, man mano che gli investimenti procedono e i benefici delle riforme si manifestano gradualmente, l’impatto sulla crescita dell’Unione Europea è destinato ad aumentare ulteriormente”.

/gtr