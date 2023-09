Next Generation Innovation Talents: incentivi per circa 600 tirocini

È online fino al 4 ottobre 2023 la call Next Generation Innovation Talents, finanziata nell’ambito di Horizon Europe. L’obiettivo del programma è quello di consentire ai ricercatori e agli aspiranti innovatori di comprendere meglio, tramite un’esperienza diretta, il complesso processo che porta l’innovazione oltre l’invenzione e di aiutarli a sviluppare una mentalità imprenditoriale. Allo stesso tempo, questo programma mira a fornire alle start-up innovative l’accesso a nuove idee e intuizioni provenienti dall’avanguardia della ricerca, accelerando così lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

La call offrirà ai partecipanti dei programmi finanziati da Horizon Europe tirocini nelle aziende supportate dall’European Innovation Council (EIC) e dall’European Institute of Innovation & Technology (EIT).

Il bando di gara si concentrerà su due tipologie di tirocini: deep tech talents, tirocinio da 3 a 6 mesi dedicato a lavori altamente specializzati su progetto specifico o assistenza ad un dirigente senior (CEO, CSO) come richiesto dall’azienda ospitante; aspiring innovators, stage fino a 6 mesi, dedicato a esperienze lavorative più generiche nel soggetto ospitante.

I costi dei tirocini saranno coperti dai programmi partner (ad eccezione del CER), in linea con i loro programmi di lavoro. Le aziende ospitanti non forniranno alcun pagamento diretto agli stagisti. Si prevede che nell’ambito di questa azione saranno sostenuti circa 600 tirocini per l’innovazione per un periodo di due anni. Scadenza fissata al 4 ottobre 2023.