Next Generation Innovation Talents: tirocini per specialisti e aspiranti innovatori

Eismea ha annunciato la pubblicazione del nuovo bando “Next Generation Innovation Talents” per il 1° aprile 2023. La call offrirà ai partecipanti dei programmi finanziati da Horizon Europe tirocini nelle aziende supportate dall’European Innovation Council (EIC) e dall’European Institute of Innovation & Technology (EIT).

Il bando di gara si concentrerà su due tipologie di tirocini. La prima è quella dei “deep tech talents”: tirocinio da 3 a 6 mesi dedicato a lavori altamente specializzati su progetto specifico o assistenza ad un dirigente senior (CEO, CSO) come richiesto dall’azienda ospitante. La seconda è destinata agli “aspiring innovators”: stage fino a 6 mesi, dedicato a esperienze lavorative più generiche nel soggetto ospitante.

Le mansioni sono suddivise in cinque categorie: sviluppo e gestione della piattaforma informatica; fornitura servizi di matchmaking; organizzazione di stipendi; comunicazione e branding; coordinamento, reporting e feedback.