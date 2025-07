Next Group Italia entra nella rete Sannio Valley per promuovere l’innovazione digitale nel territorio

Next Group Italia, impresa che opera a 360° nel mondo digitale, ha ufficialmente siglato un accordo di partenariato con Sannio Valley, associazione impegnata nella promozione delle opportunità tecnologiche e nello sviluppo digitale delle aree interne.

Questa collaborazione mira a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nel territorio, mettendo a sistema competenze e risorse per accelerare la trasformazione digitale delle imprese locali.

Fondata nel 2021 da Gianluca Alosa e Antonio Barone, Next Group Italia si è rapidamente affermata grazie allo sviluppo di soluzioni software innovative e all’accompagnamento dei clienti in ogni fase del progetto, dalla definizione della strategia al monitoraggio costante dei risultati.

L’azienda opera nel settore della consulenza e dello sviluppo tecnologico in ambito ICT, offrendo servizi all’avanguardia e su misura, grazie a esperienza, professionalità e continua disponibilità.

Next Group Italia integra diversi brand: Witag Web Agency, specializzata in SEO e sviluppo web; Foto Virtuali, piattaforma in cloud per esperienze immersive in realtà aumentata no-code; e Includ.AI, il nuovo servizio che offre strumenti in cloud per la creazione di contenuti basati sull’intelligenza artificiale.

L’accordo di partenariato è stato siglato a Benevento da Carlo Mazzone, Presidente di Sannio Valley, e Antonio Barone, Amministratore Delegato di Next Group Italia. Entrambe le parti hanno espresso grande entusiasmo per questa nuova alleanza, che punta a creare sinergie significative e a sviluppare progetti congiunti volti a stimolare la crescita economica e tecnologica del territorio. “Per Next Group Italia – ha dichiarato Antonio Barone, entrare a far parte di Sannio Valley è un’opportunità strategica per contribuire attivamente allo sviluppo del territorio. Crediamo fermamente nel potenziale innovativo del Sannio e siamo impazienti di collaborare con imprese e istituzioni locali per creare valore, promuovendo la cultura digitale. Il nostro obiettivo è supportare la crescita delle competenze e l’adozione di nuove tecnologie, contribuendo a posizionare il Sannio come un polo d’eccellenza nell’innovazione”.

La collaborazione tra Next Group Italia e Sannio Valley si concentrerà, tra l’altro, sullo sviluppo di percorsi formativi specialistici sulle nuove tecnologie, sull’organizzazione di eventi e workshop dedicati all’innovazione e sulla realizzazione di progetti pilota per l’implementazione di soluzioni digitali avanzate nelle realtà imprenditoriali del Sannio. L’obiettivo è accelerare la trasformazione digitale, promuovendo un ambiente favorevole alla crescita e all’attrazione di nuovi talenti. “Vediamo in Next Group Italia un partner solido per concretizzare i tantissimi progetti digitali in cui siamo coinvolti ha affermatp Carlo Mazzone -. È assolutamente indispensabile trovare le competenze giuste per trasformare le idee in atti concreti, e Next Group Italia possiede il know-how adatto. Purtroppo, molte aspirazioni restano disattese a causa della mancata realizzazione pratica, che invece Next Group Italia potrà garantire”.