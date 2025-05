Nextalia, primo closing del fondo Flexible e lancio di Credit Solution. In Sgr entrano Gavio e Moratti

Nextalia sgr, piattaforma indipendente di riferimento nei private market in Italia, annuncia tre traguardi strategici che segnano un’evoluzione importante della propria piattaforma: il primo closing del fondo Nextalia Flexible Capital, l’avvio della commercializzazione del fondo Nextalia Credit Solutions e l’ingresso nel capitale sociale della Sgr delle famiglie Gavio e Moratti. E’ quanto riferisce una nota.

“Siamo estremamente soddisfatti del successo del primo closing di Nextalia Flexible Capital, che conferma la fiducia degli investitori nella nostra strategia. Il lancio di Nextalia Credit Solutions e la costituzione della divisione Credit sotto la guida di un Cio dedicato rappresentano un passaggio chiave nel processo di rafforzamento e razionalizzazione della nostra piattaforma, che ora si struttura in aree verticali specializzate ma integrate. – ha commentato Francesco Canzonieri, ad di Nextalia – Un ringraziamento particolare va ai nuovi azionisti per la fiducia dimostrata nel nostro progetto e per il contributo che porteranno allo sviluppo futuro della piattaforma. La nostra ambizione resta invariata: generare valore sostenibile e di lungo termine per investitori, imprenditori e territori”.

Nextalia ha completato con successo la prima fase della raccolta di Nextalia Flexible Capital, fondo di investimento alternativo chiuso riservato a investitori professionali, che investirà in Pmi italiane ad alto potenziale di crescita attraverso investimenti prevalentemente di maggioranza, aggiunge una nota. A soli tre mesi dall’avvio della commercializzazione, il Fondo NFC ha raccolto sottoscrizioni per oltre 370 milioni di euro, superando così la dimensione target di 350 milioni di euro. Il fundraising proseguirà nei prossimi mesi a valle di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di primari investitori istituzionali e famiglie.

In linea con la propria strategia di sviluppo di una piattaforma integrata e multi-strategy, Nextalia – si aggiunge – ha replicato il modello organizzativo adottato per le strategie equity, che prevede la gestione coordinata di tutti i fondi sotto la guida di un unico CIO, istituendo la divisione Nextalia Credit sotto la responsabilità di Leonardo Adessi, nominato Chief Investment Officer Credit. Contestualmente, la SGR ha avviato la commercializzazione del fondo Nextalia Credit Solutions, fondo di investimento alternativo chiuso riservato a investitori professionali istituto lo scorso 27 marzo, a seguito dell’ottenimento del nulla osta di Consob. Il Fondo NCS si concentrerà su operazioni di credito e finanza strutturata nei tre verticali: real assets finance, corporate lending e fund finance, con una dimensione target di 200 milioni di euro. Il Fondo NCS sarà gestito da un team dedicato, già identificato, con solido track record nel mercato italiano.

In concomitanza, Nextalia annuncia l’ingresso nel capitale sociale di Aurelia Srl. e Massimo Moratti Sapa, riconducibili rispettivamente alle famiglie Gavio e Moratti, attraverso un aumento di capitale. Con il loro ingresso, Francesco Vercesi e Angelomario Moratti entrano a far parte del Consiglio di amministrazione della società. Le nuove partecipazioni si affiancano a quelle già detenute da primari investitori istituzionali e family office, consolidando la compagine azionaria di Nextalia. L’operazione conferma la solidità e l’attrattività del progetto industriale di Nextalia, confermandone il ruolo come piattaforma indipendente di riferimento per gli investimenti nei private market a supporto dell’economia reale italiana. Contestualmente, Mario Vitale entra a far parte del Consiglio di amministrazione di Nextalia.