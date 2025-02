Nextalia, raccolta di 265 mln (oltre gli obiettivi) e punta sulle cliniche veterinarie con il Gruppo Ca’ Zampa

Nextalia, raccolta di 265 mln (oltre gli obiettivi) e punta sulle cliniche veterinarie con il Gruppo Ca’ ZampaNextalia rende noto di aver approvato il final closing di Nextalia Capitale Rilancio, un fondo di investimento alternativo di tipo chiuso, riservato ad investitori professionali e focalizzato sul rilancio di imprese italiane di medio grandi dimensioni caratterizzate da una temporanea situazione di disequilibrio finanziario. In dieci mesi dall’avvio della commercializzazione, il Fondo ha superato il target di raccolta, chiudendo con 265 milioni di euro di impegni, grazie al contributo di un parterre composto prevalentemente da investitori italiani istituzionali. Oggi Nextalia Capitale Rilancio ha completato il suo primo investimento, dando vita a un nuovo gruppo leader nel mercato delle cliniche veterinarie in Italia, un settore da 2,5 miliardi di euro in fase di forte consolidamento. L’operazione, che si e’ realizzata tramite un aumento di capitale in Ca’ Zampa Holding Spa si inserisce in un processo di aggregazione piu’ ampio, che ha portato anche all’acquisizione del competitor BluVet Spa e di altre tre cliniche indipendenti, dando vita al Gruppo Ca’ Zampa. Con le 18 cliniche veterinarie di Ca’ Zampa Srl. e le 27 strutture di BluVet, tra cui l’ospedale Gregorio VII di Roma, il Gruppo acquisisce una posizione di leadership tra gli operatori del settore in Italia. Grazie a un modello industriale scalabile e a una piattaforma integrata, il Gruppo e’ in grado di offrire un’ampia gamma di servizi veterinari, garantendo un elevato livello di specializzazione. Il Gruppo Ca’ Zampa punta a proseguire il proprio percorso di crescita attraverso l’acquisizione di nuove cliniche ed ospedali, con l’obiettivo di diventare il leader di mercato della veterinaria italiana e il principale punto di riferimento per le cure di eccellenza. A conferma della tesi di investimento e dell’opportunita’ strategica del progetto, alcuni dei precedenti azionisti di riferimento reinvestiranno parte dei proventi al fine di detenere una quota di minoranza nel Gruppo. Francesco Canzonieri, Ceo di Nextalia, ha commentato: “Questa operazione e’ particolarmente distintiva perche’ crea sin da subito un operatore di primo piano nel mercato delle cliniche veterinarie, un settore ad alto potenziale e in forte espansione. Ora continueremo ad affiancare il Gruppo Ca’ Zampa per rafforzarne ulteriormente la leadership, mettendo a disposizione risorse finanziarie, manageriali e operative per sostenerne la crescita”.

Nextalia è stata assistita da Alvarez and Marsal per la due diligence finanziaria, da OC&C per la business due diligence, da Sts Deloitte Stp per la due diligence fiscale, da Chiomenti per gli aspetti legali e da Erm per gli aspetti Esg.