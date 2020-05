Neymar partecipa al torneo benefico di poker “Stars call for action”

MILANO (ITALPRESS) – Una stella del calcio a un tavolo virtuale di poker. Domani, alle 20, l’attaccante del Psg e della nazionale brasiliana, Neymar, sara’ tra i protagonisti di fama internazionale che si riuniranno per Stars Call for Action – Powered by PokerStars, un torneo online di poker con lo scopo di raccogliere fondi per gli aiuti umanitari in questa crisi globale per la pandemia Covid-19. Il torneo di poker si terra’ sulla piattaforma PokerStars e sara’ trasmesso live su Twitch, Facebook e YouTube. Chi assistera’ al torneo potra’ anche contribuire alla causa con una donazione, tramite il pulsante “dona”. Intorno al tavolo virtuale, oltre ai padroni di casa, James Hartigan e Lex Veldhuis, ci saranno l’attore Hank Azaria e il giornalista, autore e sceneggiatore Andy Bellin, oltre ad altre star di livello mondiale come appunto Neymar, Edward Norton, Kevin Pollak e tanti altri. Chi vincera’ donera’ il premio di 1 milione di dollari a un’organizzazione benefica a scelta. Il 50% della somma andra’ a Care International. Le sovvenzioni agli enti di beneficenza saranno gestite dalla Entertainment Industry Foundation (EIF). Per aggiungere un piccolo extra alla competizione, PokerStars regala ai partecipanti la possibilita’ di sfidare le proprie star preferite: tutto sara’ suddiviso in due tavoli, prima dello “scontro” finale fra celebrities e fan. Le star eliminate parteciperanno a un evento collaterale nel quale verra’ devoluto in beneficenza il 10% della vincita.

(ITALPRESS).

