NGI Explores, contest per innovatori: le migliori idee saranno sviluppare negli States

Il programma NGI Explorers, finanziato nell’ambito di Horizon 2020, invita i più talentuosi innovatori e ricercatori europei nel settore delle tecnologie Internet emergenti a partecipare ad un’opportunità negli Stati Uniti, al fine di acquisire competenze, costruire reti e contatti, e sviluppare la propria idea innovativa. In caso di selezione, i ricercatori e gli innovatori trascorreranno un periodo dai 3 ai 6 mesi negli Stati Uniti, lavorando direttamente con un partner americano per una rapida realizzazione dell’idea. Il sostegno finanziario sarà al 100% sponsorizzato con le sovvenzioni pubbliche europee e un coach darà supporto diretto per tutto il periodo all’estero.

I candidati devono essere impiegati in uno dei seguenti organismi: università, centri di ricerca, mid-cups, piccole e medie imprese, startup.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 luglio 2019.