NGI, fino a sei mesi in Usa o Canada: avviso per ricercatori e innovatori

L’iniziativa Next Generation Internet (NGI) ha pubblicato il primo bando per idee e sfide aperte per il programma NGI Enrichers, rivolto a ricercatori e innovatori europei che vogliano trascorrere tra i 3 e i 6 mesi negli Stati Uniti o in Canada.

Nello specifico, il NGI è un concetto che include un’ampia varietà di tecnologie emergenti, con il contributo delle scienze sociali e umanistiche, nel quale rientrano tecnologie, ambiti applicativi e qualsiasi altro fondamento digitale sul quale saranno costruiti i servizi e le piattaforme dell’Internet del futuro.

Nel corso del periodo all’estero, i partecipanti selezionati lavoreranno e collaboreranno con le istituzioni ospitanti, rafforzando la condivisione di conoscenze e la cooperazione di lungo periodo sulle tecnologie, gli standard e i servizi NGI

La call selezionerà fino a 30 candidati che potranno trascorrere un periodo tra 3 e 6 mesi negli Stati Uniti o in Canada per collaborare con enti locali, rafforzare la condivisione di conoscenze e stabilire collaborazioni a lungo termine su tecnologie, standard e servizi in vari ambiti multidisciplinari afferenti al NGI.

Possono partecipare al bando ricercatori, innovatori e imprenditori da varie discipline di enti no profit attivi nell’ambito NGI.

Il budget a disposizione del bando è pari a 610.000 euro, erogati in forma di importi forfettari pari a un massimo di 14.400 euro per 3 mesi e 25.800 per 6 mesi per costi di permanenza, viaggio, visto e assicurazione. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 settembre.