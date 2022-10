Alla vigilia della 37esima edizione della convention annuale della Niaf, in programma a Washington il 28 e 29 novembre, una delegazione della più grande e rappresentativa organizzazione degli italiani in America è stata ricevuta in Vaticano da Papa Francesco a testimonianza del valore attribuito alla difesa delle tradizioni e della cultura della madrepatria. Nella foto con il Pontefice il presidente Robert Allegrini e sullo sfondo il chairman Robert Carlucci con la moglie Aileen.