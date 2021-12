Niaf e Issnaf: Così promuoveremo in Usa l’eccellenza italiana in campo scientifico, economico e culturale

La National Italian American Foundation (Niaf) e la Italian Scientists & Scholars in North America Foundation (Issnaf), con sede ad Atherton, California, stringono un’intesa per promuovere i numerosi risultati raggiunti dagli italoamericani e italiani residenti negli Stati Uniti che lavorano nel campo della scienza e della tecnologia.

“Entrambe le organizzazioni – si legge in una nota – collaboreranno per diffondere informazioni e notizie attraverso i social media, comunicati stampa e annunci sul sito web”. La promozione non si limiterà al campo della scienza e della tecnologia, ma conterrà anche notizie su commercio, economia, cultura, diplomazia, lingua e qualità della vita italo-americani.

“Issnaf è una rete di ricercatori e innovatori di formazione italiana che hanno stabilito la loro casa negli Stati Uniti – spiega Cinzia Zuffada, presidente dell’Issnaf e capo scienziato associato presso la Nasa/Jpl -. La nostra esperienza collettiva è una risorsa che può essere sfruttata per il bene sia dell’Italia che degli Stati Uniti, poiché i nostri membri sono spesso cittadini di entrambi i paesi. In quanto tale, sentiamo un legame speciale con la comunità Niaf ed è naturale che vogliamo celebrare insieme molte delle cose che condividiamo e ci legano. Questo è lo scopo di questo accordo di cooperazione”.

“Collaborare con un’organizzazione così prestigiosa è un vero onore per la Niaf. Da Galileo Galilei e Leonardo Fibonacci ad Alessandro Volta, Enrico Fermi, Rita Levi-Montalcini e innumerevoli altri, gli italiani sono sempre stati in prima linea nella scienza, matematica, fisica e invenzione”, afferma il presidente della Niaf, Robert E. Carlucci. “Sta a noi far luce sugli scienziati e gli studiosi di oggi ed è esattamente questo il senso di questa partnership”.

La partnership, viene spiegato, “vedrà l’organizzazione di eventi congiunti in tutta la nazione. Il 9 dicembre l’Issnaf ospiterà il suo evento annuale in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. L’evento virtuale sarà caratterizzato dalla cerimonia di premiazione del 2021 Lifetime Achievement Award e del 2021 Young Investigator Awards, oltre a una tavola rotonda sulla trasformazione del sistema alimentare per la sostenibilità globale”.

Per maggiori informazioni e per iscriversi visitare il sito Issnaf.