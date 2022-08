Niaf, gli italo-americani scelgono la Toscana come Regione d’Onore del 2022

La National Italian American Foundation (Niaf) sceglie la la Toscana come Regione d’Onore 2022.

Ogni anno, spiega in una nota la Niaf, la Fondazione italo americana collabora con una regione italiana promuovendone la cultura, gli affari e il turismo negli Stati Uniti durante l’anno. Per celebrare la regione, la Toscana sarà premiata al 47° Gala della Niaf che si terrà il 29 ottobre a Washington, D.C.

“I legami storici tra la Toscana e gli Stati Uniti sono ricchi – afferma il Chairman Robert E. Carlucci -. Ho avuto l’onore di incontrare Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a Firenze a giugno, dove abbiamo discusso dell’importanza dello scambio culturale. La Niaf non vede l’ora di promuovere la splendida regione in America, rafforzando al contempo i nostri legami storici e opportunità di imprese”.

Durante il viaggio in Toscana del consiglio di amministrazione della Fondazione, la delegazione Niaf ha visitato Palazzo Strozzi, la Scuola del Cuoio, il Museo Etrusco Guarnacci e numerosi altri luoghi culturalmente importanti. La missione annuale in Italia riunisce i leader della Niaf ed i politici del governo italiano locale.

“Seguendo la tradizione – prosegue il comunicato della Niaf -, anche quest’estate l’ambasciatore Peter F. Secchia Voyage of Discovery ha visitato la Regione d’Onore. Venti studenti universitari italoamericani hanno partecipato a un viaggio alla scoperta della Toscana. La storia della Toscana rende la regione una destinazione imperdibile per conoscere i contributi che la regione ha dato e che ancora dà al mondo intero. A cominciare dalla civiltà etrusca che ispirò l’impero romano. La culla del Rinascimento iniziò a Firenze, capoluogo della Toscana, anche grazie al mecenatismo artistico e umanistico della famiglia Medici. I visitatori possono ripercorrere le orme di Dante Alighieri considerato il “Padre della lingua italiana”.

“Situata sulla costa occidentale dell’Italia centrale – prosegue la nota indirizzata agli italo-americani della Niaf-, la costa toscana si estende lungo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. In tutta la regione, scopri la meraviglia naturale delle sorgenti termali della Toscana e le dolci colline che adornano la campagna. La regione è nota per i suoi vini rossi del Chianti, il Brunello di Montalcino, il Nobile di Montepulciano e il Super Tuscans. La cucina toscana comprende l’olio extravergine di oliva purissimo, i pici, e la bistecca chianina. Una cena non è completa senza Vin Santo del Chianti Doc, un vino da dessert che è un simbolo dell’ospitalità toscana. Oggi, la Toscana continua a costruire il suo luogo storico come fondamento del Rinascimento ispirando la rinascita dei sogni. Che si tratti di musei, festival, moda o molto altro”.