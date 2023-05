Niaf, rinnovato il Board: ecco chi sono i nuovi consiglieri

La Niaf (National Italian American Foundation) annuncia la nomina (all’unanimità) dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione. Il Board della Niaf annovera alcuni tra i più rappresentativi italoamericani degli Stati Uniti. Mission della National Italian American Foundation, si legge in una nota, è “promuovere, proteggere e preservare il patrimonio italiano negli Usa” e far sì che la mission “continui ad essere adempiuta negli anni a venire”. “Siamo lieti di dare il benvenuto a queste alte personalità nel nostro consiglio di amministrazione – ha affermato il presidente della Niaf, Robert E. Carlucci -. Essi portano un bagaglio importante di esperienze e notevoli competenze nei campi di cui sono i leader. Saranno una risorsa straordinaria al servizio della comunità italoamericana e protesa al rafforzamento dei legami tra gli Stati Uniti e l’Italia”. Ecco profili dei nuovi consiglieri.

In qualità di Ceo e presidente di Colavita Usa, Giovanni Colavita ha fatto della azienda che porta il suo nome il più grande distributore di prodotti italiani nel paese, rappresentando marchi come Baci Perugina, San Benedetto, Cirio e molti altri. Dal 2013 è membro dell’Ice e dell’Advisory Board per l’Enogastronomia del Ministero dello Sviluppo Economico.

Negli ultimi 10 anni, Fucsia Nissoli Fitzgerald ha rappresentato in Parlamento gli italiani che vivono in Nord e Centro America e negli Stati Unit. Si è èrpdogata in particolare per la promozione della lingua italiana in tutto il mondo e per ristabilire la verità storica su Cristoforo Colombo, imponendo il tema all’attenzione del governo italiano.

Joseph Guccione è il vicepresidente (e responsabile della sicurezza aziendale) della Durst Organization. Guccione è l’ex marshall degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, nominato nel 2002 dal presidente George W. Bush. Attualmente, Guccione ricopre il ruolo di vicepresidente del Comitato regionale europeo (Erc) per il Consiglio consultivo per l’estero del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (Osac).

Charles B. Lynch Jr. è Principal nell’ufficio di Filadelfia di Bernstein e fornisce consulenza sugli investimenti a famiglie facoltose, atleti professionisti, imprenditori, organizzazioni senza scopo di lucro e piani pensionistici. Lynch ha giocato nella squadra di calcio classificata a livello nazionale di Clemson per quattro anni prima di giocare due stagioni nella NFL.

Illustre avvocato con sede a Chicago, Patrick A. Salvi, Esq. concentra la sua pratica legale su diverse aree limitate, coinvolgendo principalmente una pratica processuale in casi riguardanti gravi lesioni personali, negligenza medica, omicidio colposo e illeciti di massa.

Ken Reali è l’ex Ceo di Bioventus e fa parte dei consigli di amministrazione di AdvaMed e Dysis Medical. Reali possiede anche The Reali Family Vineyard a Walla Walla, Washington, che si dedica alla coltivazione e alla produzione di vini sostenibili.

In qualità di fondatore e Ceo di Blastness Group, Andrea Delfini guida l’azienda tecnologica italiana che aiuta oltre 900 hotel a crescere economicamente. Nel 2023, Blastness ha aperto il suo primo ufficio negli Stati Uniti. Delfini ha inoltre fondato Nero Lifestyle SRL, un progetto di marketing e posizionamento per top brand e hotel esclusivi che condividono lo stesso target di high spenders. Il Gruppo e i suoi marchi sostengono il NIAF Washington Gala dal 2014.

Dominic A. Caglioti, commercialista con oltre 40 anni di esperienza in contabilità pubblica, è il proprietario e membro amministratore di The Caglioti Group LLC, una società fiscale e contabile boutique specializzata in società strettamente controllate e persone con un patrimonio netto elevato nel settore assicurativo e industrie sanitarie, nonché immobili, produzione, distribuzione, vendita al dettaglio e atleti professionisti.

Gary J. Silvi è stato presidente di Vesper Property Group, una società di investimento immobiliare privata con sede a Filadelfia, per oltre due decenni. Silvi ha lavorato a progetti importanti come la riqualificazione del Montgomery County Community College, che ha ricevuto diversi premi, tra cui uno dall’American Institute of Architecture.

L’onorevole Janet Marie DiFiore è l’ex giudice capo della Corte d’Appello di New York. Nel 2019, la Columbia Business School ha premiato l’On. DiFiore la Deming Cup, un premio solitamente riservato ai leader del settore privato, per il suo lavoro con l’Excellence Initiative, un programma che ha creato nel 2016 per ridurre l’arretrato nei tribunali statali. Prima di prestare servizio come giudice, ha lavorato presso uno studio legale e presso l’ufficio del procuratore distrettuale di Westchester.

Con un background farmaceutico, Massimo Petrone possiede Petrone Group e Fin Posillipo Spa. Petrone supervisiona l’importazione, l’esportazione e la distribuzione di tutti i prodotti farmaceutici e nutraceutici in Italia e delle filiali in Spagna, Singapore e Irlanda.

Peter Riguardi entra nel Consiglio di amministrazione della Niaf in qualità di chairman e presidente della Jones Lang LaSalle’s a New York Tri-state region. Riguardi è considerato, nel settore immobiliare commerciale, da giornali come “The New York Observer” uno dei manager più influenti di New York.

Il Consiglio di amministrazione della Niaf annovera tra i suoi 48 membri alcune tra le più influenti personalità degli Stati Uniti e idell’Italia, “tra cui – si legge in una nota – Joseph V. Del Raso, Esq., partner, Troutman Pepper LLP; Maria Bartiromo, conduttrice e redattore dei mercati globali, Fox Business Network e Fox News Channel; Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e proprietario della Ssc Napoli; l’onorevole Anita Bevacqua McBride, Executive-in-Residence, Center for Congressional and Presidential Studies presso la School of Public Affairs, American University di Washington, DC; l’onorevole Patricia De Stacy Harrison, presidente e Ceo, Corporation for Public Broadcasting; Antonio Giordano, Presidente e Fondatore della Sbarro Health Research Organisation; e l’ex membro del Congresso del New Jersey, Mike Ferguson, in qualità di vicepresidente esecutivo delle relazioni legislative federali presso AT&T.