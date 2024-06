Niaf si congratula con Vincent Viola: La conquista della Stanley Cup rende orgogliosi tutti gli italoamericani

La National Italian American Foundation si congratula con Vincent Viola, ex componente del Consiglio Niaf per la storica vittoria della Stanley Cup dei Florida Panthers. Proprietario dei Florida Panthers dal 2013, Viola ha visto la sua squadra conquistare il primo campionato di Stanley Cup, segnando un risultato epocale nella storia della società. “A nome dell’intera famiglia Niaf – afferma il presidente Robert Carlucci -, siamo entusiasti di congratularci con Vinnie Viola, nostro caro amico, per questo incredibile risultato. La capacità di leadershiip e d visione e l’incrollabile impegno di Vinnie proteso verso l’eccellenza non solo hanno portato gloria ai Panthers, ma hanno anche reso orgogliosa l’intera comunità italoamericana”.

Uomo d’affari e filantropo di successo, Viola è da tempo un pilastro della comunità italoamericana. “La sua dedizione alla conservazione e alla promozione del patrimonio italiano – prosegue la nota – è strettamente in linea con la missione della Niaf, rendendo questa vittoria ancora più speciale per l’organizzazione”.

“Il successo di Vinnie è una testimonianza dello spirito imprenditoriale e della determinazione che caratterizzano tanti italoamericani – aggiunge Carlucci -. Il suo viaggio da Brooklyn a proprietario della squadra Nhl e ora campione della Stanley Cup è davvero una fonte di ispirazione per tutti gli italoamericani”.