Niccolò Fabi presenta “Acqua che scorre”: un inno alla terra che anticipa “Libertà negli occhi”

È uscito in digitale e in streaming Acqua che scorre, primo singolo che anticipa il nuovo disco di inediti di Niccolò Fabi, Libertà negli occhi, in uscita il 16 maggio solo in formato cd+book e vinile. Un racconto sonoro di 5 minuti e 40 secondi, accompagnato da immagini suggestive, con la regia dello stesso Fabi, del luogo in cui il disco è stato realizzato, e da una performance della pattinatrice Adele Antonelli realizzata per l’occasione sul Lago dei Caprioli. Hanno suonato insieme a Niccolò, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Emma Nolde e Cesare Augusto Giorgini. L’arrangiamento orchestrale e la direzione d’orchestra del brano sono a cura di Enrico Melozzi; ha suonato l’Orchestra Notturna Clandestina (Roma). “Ci siamo. Più che mai questa volta mi è difficile isolare una canzone dal resto del disco. Come se di un libro dovessi scegliere un capitolo che lo rappresenti. Acqua che scorre è una canzone d’amore, tanto per cambiare, questa volta dedicata alla nostra terra, vista con gli occhi di un bambino che di fronte alle dissertazioni scientifico religiose di un adulto sulla sua creazione risponde solo con il proprio stupore di fronte allo spettacolo che spesso diamo per scontato dell’acqua che scorre, del sole che sorge, del fumo che sale e della mela che cade. Buon ascolto. Buona visione”. L’album Libertà negli occhi, in uscita per Bmg, è il decimo album di inediti della carriera del cantautore e si compone di nove nuove canzoni, scritte tra Roma e il Lago dei Caprioli di Pellizzano (TN). Da sempre molto legato al Trentino Alto Adige e alle sue montagne, Niccolò ha scelto il Lago dei Caprioli (località Fazzon, val di Sole) come luogo in cui vestire le sue canzoni e giocare a sperimentare. Ad ottobre il cantautore presenterà i brani del nuovo album nel tour teatrale Libertà negli occhi Tour 2025. Queste le date: 4 ottobre Isernia, 9 ottobre Ravenna, 11 e 12 ottobre Milano, 13 ottobre Bologna, 15 ottobre Torino, 19 ottobre Trento, 20 ottobre Padova, 25 ottobre Assisi (PG), 26 ottobre Pescara, 4 novembre Napoli, 5 novembre Bari, 7 novembre Catania, 8 novembre Palermo, 11 novembre Udine, 12 novembre Parma, 14 novembre Lugano (CH), 16 novembre Livorno, 17 novembre Firenze, 19 e 20 novembre Roma.