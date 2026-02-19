Niccolò Fabi torna live nell’estate 2026: unica data in Campania al Belvedere di San Leucio

Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”, quest’estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi all’aperto della nostra penisola, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle. Sabato 13 giugno 2026 si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, nel suo unico concerto in Campania.

Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse.

Ogni concerto è un vero e proprio viaggio, fatto di silenzi carichi di significato e momenti più energici in cui il pubblico vibra all’unisono. I concerti di Niccolò Fabi sono delle vere e proprie esperienze intime e collettive; spettacoli fatti di delicatezza, intensità e autenticità. Negli ultimi anni, inoltre, con la presenza di parti strumentali che mescolano la psichedelia con l’elettronica, i live del cantautore hanno un approccio musicale sempre più vicino ad un sound internazionale. L’estate diventa il contesto ideale per questa dimensione sonora che troverà spazio tra anfiteatri, arene sotto le stelle e appuntamenti al tramonto. Perché i live di Niccolò Fabi sono più di un concerto: sono vere e proprie occasioni di incontro, riflessione e partecipazione.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi i colleghi e amici, da sempre parte del suo universo musicale, Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche per quest’esperienza ci saranno Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’ultimo album del cantautore nella baita di montagna in Val di Sole e che Niccolò ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

I biglietti per le date saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 19 febbraio.

Per tutte le info sui biglietti: https://magellanoconcerti.it/

Il cantautore romano ha inaugurato il nuovo anno con una sorpresa per il suo pubblico, pubblicando il video live del brano inedito “Il silenzio del mattino”.

Registrato durante il soundcheck dell’ultima tappa del tour di Libertà negli Occhi (20 novembre, Roma), il video del brano – visibile a questo link https://youtu.be/QcQp5zox1EI?si=MIy4LdkIDSmgmMT – rappresenta lo spirito sotterraneo del tour. È una testimonianza simbolica del viaggio che il cantautore e i suoi compagni hanno vissuto, città dopo città, aprendo uno spiraglio al pubblico sul dietro le quinte del tour teatrale.

Uscito a maggio 2025. l’album “Libertà negli occhi” – decimo disco di inediti di Niccolò Fabi uscito per BMG – è il risultato di una vera e propria residenza artistica in una baita di montagna. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco.

Disponibile in versione CD, vinile e su tutte le piattaforme streaming, “Libertà negli occhi” si apre con il brano Alba, 3 minuti e 51 secondi di sperimentazione musicale, un mix di post rock, musica ambient ed elettronica accompagnata da un solo verso “io sto, nella pausa che c’è, tra capire e cambiare”. È con questo pezzo che Niccolò Fabi ci introduce al viaggio sonoro di “Libertà negli occhi”. Si prosegue con “L’amore Capita”, un brano in pieno stile Niccolò Fabi che parte con un arrangiamento essenziale, prosegue in un continuo crescendo che fa da cornice al racconto di un amore maturo, per poi chiudersi con una lunga coda strumentale, da anni peculiarità degli arrangiamenti del cantautore. D’amore si parla anche in Casa di Gemma e in Al cuore gentile, libera parafrasi della poesia stilnovistica di Guido Guinizelli. Con Acqua che scorre, si celebra la natura e l’essenzialità della bellezza delle piccole cose; Custodi del fuoco è una riflessione sull’identità culturale, sul tempo che cambia e sulla difficoltà di evolversi sentendosi sempre a proprio agio nel mondo. Nessuna battaglia è un invito a disarmarsi, ad un’accettazione del momento presente e ad una ricerca di trasformazione interiore piuttosto che ad una battaglia contro la malattia stessa; Chi mi conosce meglio di te, scritta insieme a Roberto Angelini, è un omaggio alla scrittura, all’esperienza dello scrivere canzoni e Libertà negli occhi celebra una libertà pura e naturale legata agli anni della giovinezza, rievocando momenti semplici e intensi.