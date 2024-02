Nicky Minaj torna in Italia, a Milano il “Pink Friday 2 World tour”

Roma, 21 feb. (askanews) – Nicki Minaj, rapper e riferimento della cultura pop degli ultimi 15 anni, torna in Italia dopo nove anni in una data, prodotta da Vivo Concerti, che si terrà mercoledì 3 luglio 2024 a Fiera Milano Live di Milano.

I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 22 febbraio 2024 alle 12.

Nicki ha aperto il nuovo anno, durante il quale tornerà a cantare in Italia dopo quasi dieci anni dall’ultimo live nella Penisola, con il singolo “Big Foot”, una diss track in risposta a Megan Thee Stallion, rilasciata sorpresa il 29 gennaio 2024.

All’anagrafe Onika Tanya Mara, meglio conosciuta come Nicki Minaj, inizia la sua carriera nel 2007 come una semplice corista. Nel 2010 pubblica il suo primo album dal titolo “Pink Friday” che diventa disco di Platino in Australia, Regno Unito e Stati Uniti.

Con il secondo lavoro, “Pink Friday: Roma Reloaded”, uscito nel 2012, conquista un altro Platino in Irlanda. Escono in questo periodo le prime collaborazioni d’eccezione con Eminem in “Roman’s Revenge” e con Drake in “Moment 4 Life”. È nel 2014 che Nicki Minaj diventa un fenomeno veramente internazionale: esce il suo terzo album, “The Pinkprint”, due volte disco di Platino negli USA e Regno Unito. Nel disco è presente la hit disco d’oro in Italia “Anaconda”. Nel 2018 è invece il momento di “Queen”, il quarto album dell’artista, che riceve due dischi di Platino in Canada e USA. Nel 2023 esce l’attesissimo quinto album intitolato “Pink Friday 2”, da cui viene estratto il singolo “The Last Time I Saw You”. Sempre del 2023 è il brano “Barbie World” insieme a Ice Spice, contenuto nel disco “Barbie: The Album”, colonna sonora dell’omonimo film.

L’artista che ama provocare nel corso della sua carriera ha già accumulato numerosi riconoscimenti, tra cui 7 Bet Awards consecutivi, 9 American Music Awards e 10 MTV Europe Music Awards.