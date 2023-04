Nico Ricciardi è il nuovo presidente di Confcommercio Chiaia

Si è svolta ieri l’assemblea dei soci Confcommercio del quartiere Chiaia, che ha eletto la nuova squadra che guiderà la delegazione Confcommercio Chiaia nel quinquennio 2023-28. Il nuovo presidente è Nico Ricciardi, storico imprenditore del settore Moda, che sarà affiancato da un Direttivo così composto: Claudia Catapano, Ciko Orefice, Pierluigi De Caro, Marietta Tramontano, Maura Pane, Aldo Maccaroni, Alessandro Allarà, Fabrizio Ferretti.

L’assemblea è stata condotta dal presidente di Confcommercio provinciale Massimo Di Porzio. “Intendiamo avviare immediatamente il confronto con le Istituzioni – ha dichiarato il presidente Ricciardi – per aggredire le principali questioni che ostacolano la vivibilità e lo sviluppo del nostro quartiere: innanzitutto la mobilità e l’accessibilità dell’area, per le quali è indispensabile incrementare la disponibilità di parcheggi e risolvere nel più breve tempo possibile la questione della Funicolare. Siamo anche favorevoli a sperimentale la pedonalizzazione di aree individuate in base alla prevalente vocazione commerciale, anche al fine di attrarre i flussi turistici che vanno alla ricerca delle vie dello shopping, come in tutte le grandi città. Va inoltre migliorata la pulizia e manutenzione delle strade ed il decoro urbano, ed in tale quadro va seriamente considerata anche una riprogrammazone complessiva delle aree mercatali attualmente esistenti. Chiederemo inoltre alle Istituzioni uno sforzo maggiore per garantire la sicurezza nel quartiere, specie nelle ore serali. Infine, per incentivare sia i turisti che i residenti a frequentare il quartiere e le sue attività, intendiamo programmare eventi ed iniziative, come negli anni passati, per dare la massima visibilità alla multiforme offerta commerciale e turistica dell’area di Chiaia”.