Nicola Antonio Coluzzi nominato Direttore generale del Consiglio regionale della Basilicata

Nicola Antonio Coluzzi è stato nominato Direttore Generale del Consiglio Regionale della Basilicata dall’Ufficio di Presidenza. “Questa nomina – si legge su imille.com che ne dà notizia – rappresenta una scelta particolarmente azzeccata, considerando che Coluzzi è uno dei dirigenti più stimati dell’Ente Regione, con una comprovata versatilità in numerosi settori dell’amministrazione pubblica, tra cui bilancio, programmazione delle infrastrutture digitali e la gestione dei progetti del Pnrr”. “La nomina – continua l’articolo di i mille.com – arriva anche a seguito di un ricorso presentato dallo stesso Coluzzi contro la decisione della Giunta Regionale di collocarlo in pensione d’ufficio. Il dirigente ha invocato le norme di attuazione del PNRR, che permettono il mantenimento in servizio dei dirigenti in età pensionabile, evidenziando un errore da parte dell’Ufficio Personale, che avrebbe dovuto conoscere meglio queste normative”.

Nicola Antonio Coluzzi, laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha ricoperto incarichi dirigenziali in diversi uffici dell’Amministrazione Regionale dal 2006, acquisendo competenze in molteplici settori, con particolare attenzione alle questioni finanziarie e all’innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione. Ha inoltre gestito sistemi organizzativi di risorse umane, sia pubbliche che private, sviluppando una solida esperienza nella digitalizzazione degli uffici e nella gestione delle procedure negoziali e contrattuali.