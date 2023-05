Nicola Ciccarelli nuovo presidente del Club 41 Italia

“Sono onorato che i tanti soci del Club 41 Italia abbiano riposto la loro fiducia in me. Nelle prossime settimane presenterò alla riunione dei presidenti un programma di iniziative finalizzate allo sviluppo dell’organizzazione e al conseguimento di importanti progetti con finalità sociali”. A dirlo è Nicola Ciccarelli, eletto nuovo presidente del prestigioso Club 41 Italia. La sua elezione è arrivata nel corso dell’Annual General Meeting del Club 41 Italia ed è seguita la Cena di Gala durante, che si è svolta nella cornice del Grand Hotel di Rimini. Alla cena hanno preso parte oltre 250 rappresentanti del Club 41 provenienti da tutto il mondo (Austria, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Cipro, Regno Unito, Malta, Francia, Portogallo, Bulgaria, Romania, Marocco sono solo alcune delle Nazioni rappresentate). Tra questi, erano presenti anche il presidente internazionale Tom Albristen e il vicepresidente Barry Durman.

“Mi impegnerò per far crescere il Club 41 Italia e per organizzare una serie di iniziative nel sociale. Il biennio 2023-2024 sarà quello delle famiglie”, ha aggiunto Ciccarelli a margine della prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione, che vede la presenza di Roberto Furlan (vicepresidente), Domenico Dal Mas, Gianluca Hartner, Fabio De Biase, Fabio Agabiti, Moreno Manzini, Andrea Marchetti, Floriano Semprini e Paolo Santaniello (segretario generale).

“Per rafforzare e consolidare lo spirito associativo che da sempre contraddistingue il Club 41 – ha affermato il neopresidente italiano Nicola Ciccarelli – la cultura del territorio, lo sviluppo delle relazioni nazionali e internazionali, la solidarietà e l’impegno in prima persona nella realizzazione di progetti ed iniziative in questi campi sarà un compito fondamentale e concreto che assumo con la massima responsabilità”.

Nicola Ciccarelli è fondatore e presidente del gruppo immobiliare e turistico Lupelius/Swadeshi Hotels, membro del consiglio direttivo di Confindustria Alberghi e del Tourism International Forum, nonché presidente del Golf des Iles Borromées.