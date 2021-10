Nicola Clemente al vertice del Gruppo forestale di Napoli dei Carabinieri

Avvicendamento al vertice del Gruppo carabinieri forestale di Napoli. Il colonnello Angelo Marciano, alla presenza del comandante della Regione carabinieri forestale “Campania” generale di brigata, Ciro Lungo, ha salutato i “suoi” militari per assumere l’incarico di comandante del Reparto carabinieri Parco nazionale del Vesuvio. Al suo posto il tenente colonnello Nicola Clemente. Marciano ha comandato il Gruppo forestale di Napoli dal 2017 impegnandosi, si legge in una nota dell’Arma, “nel contrasto agli illeciti in materia di rifiuti, coordinando attività di rilievo nella così detta Terra dei fuochi, con brillanti risultati operativi, decine di arresti e numerosi sequestri di aziende e discariche. Notevole anche l’impegno profuso nelle attività di contrasto al bracconaggio, alle frodi agroalimentari e nella sorveglianza delle riserve naturali statali di Vivara, degli Astroni e dei parchi regionali dei Monti Lattari e dei Campi Flegrei”. Clemente, dettaglia la nota, ha 48 anni ed è di origini salernitane, sposato con un figlio, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Salerno. Dal 2014 al 2021 ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo di Polizia ambientale e forestale di Avellino “con diversi encomi per essersi distinto in delicate operazioni di polizia giudiziaria”. Alla cerimonia di oggi hanno presenziato anche il comandante della Legione carabinieri “Campania”, generale di brigata, Antonio Jannece, e il comandante provinciale di NAPOLI, generale Enrico Scandone, che hanno voluto portare il saluto e la testimonianza dell’Arma territoriale per “l’ottimo lavoro svolto e le sinergie operative in atto contro gli inquinamenti e il crimine ambientale”. Lungo nel ringraziare Marciano per l’azione svolta “ne ha evidenziato le straordinarie doti umane e professionali, augurando le migliori fortune ai neo comandanti” e ha ringraziato “tutti i carabinieri forestali della Campania per la rilevanza e delicatezza delle funzioni svolte quotidianamente, a tutela delle risorse naturali e ambientali della splendida regione”.