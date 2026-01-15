Nicola D’Angelo è il nuovo procuratore della Repubblica di Benevento

Il Csm ha nominato Nicola D’Angelo nuovo Procuratore della Repubblica di Benevento al termine di un plenum che ha confermato la spaccatura già emersa in Commissione: 13 voti per D’Angelo e 13 per Raffaello Falcone, procuratore aggiunto di Napoli, con l’anzianità nel ruolo a determinare l’esito finale. D’Angelo, 60 anni, molisano, è attualmente Procuratore della Repubblica di Campobasso. Ha costruito la propria carriera quasi interamente nel capoluogo molisano, con una sola parentesi a Brescia, maturando un profilo di magistrato radicato sul territorio, attento ai reati contro la pubblica amministrazione e alle dinamiche criminali emergenti.La sua candidatura si è imposta su quella di Falcone, 63 anni, figura di grande esperienza nella Procura di Napoli, con un passato in Dda e dal 2018 alla guida della sezione dedicata alla violenza di genere e alla tutela delle fasce deboli.La Procura di Benevento era rimasta senza titolare per circa un anno e mezzo dopo la nomina di Aldo Policastro a Procuratore generale ed è stata retta dal procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò.Con l’arrivo di D’Angelo si apre ora una nuova fase per l’ufficio giudiziario sannita, chiamato a rafforzare il contrasto alle infiltrazioni camorristiche, a consolidare la tutela delle fasce deboli e a ricostruire stabilità interna in un contesto segnato da carenze di organico.