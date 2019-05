Nicola De Biasi nominato membro dell’Accademia della Crusca

Nicola De Blasi nominato accademico ordinario della Crusca. De Blasi, Accademico corrispondente dell’Accademia della Crusca, Accademia Pontaniana, Accademia dell’Arcadia, è professore ordinario di Linguistica italiana nell’Università di Napoli “Federico II” ; è stato professore a contratto nell’Università della Basilicata dal 1983-84 al 1988, poi professore associato fino al 2000. Negli anni 1986, 1996, 1997 e 2000 è stato Visiting Professor presso il Department of Italian Studies dell’University of Toronto. Ha tenuto lezioni presso la Scuola Normale di Pisa e nelle Università di Lecce, della Basilicata, Roma Tre, Salerno, Venezia, Vilnius, San Pietroburgo, New York, Yale, Girona, Barcelona. Nel 1996-1997 ha diretto il corso di Perfezionamento in Linguistica e sociolinguistica delle lingue d’Europa dell‘Università di Napoli “Federico II”. Fa parte del comitato scientifico delle riviste “Archivio storico delle province napoletane”, “Lingua italiana d’oggi” , “Napoli Nobilissima”.