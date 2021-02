Nicola Diomaiuta presidente di Confesercenti Campania per l’area Immagine e Benessere

Aria nuova in casa Confesercenti Campania per l’area Immagine e Benessere, dove dopo una riunione tenutasi nella sede di Via Toledo a Napoli, alla presenza del presidente regionale Vincenzo Schiavo e dell’assemblea elettiva, è stato affidato il ruolo a Nicola Diomaiuta. L’imprenditore aversano ha già le idee chiare sui temi centrali da trattare. “Tra i temi caldi – si legge in una nota diffusa da Confesercenti – ci sono la proposta di riduzione dell’aliquota Iva per il comparto, che allo stato attuale di emergenza, risulta essere gravosa a causa dell’incremento della classificazione dei servizi, oltre che la lotta al lavoro nero e la formazione continua per la categoria. Obiettivo primario è la coesione tra tutte quelle che sono le figure che vanno a toccare il mondo dell’Estetica e del Benessere in Campania, per cercare di raggiungere un obiettivo comune su rivoluzione del settore a favore degli esercenti e ai clienti”. “Sono orgoglioso di questa nomina perché mi da la possibilità di dare voce a un settore che non è sempre é sotto i riflettori istituzionali – dichiara Diomaiuta -. Il mio obiettivo sarà di mediare tra istituzioni, esercenti e clienti per far sì che ci sia soddisfazione reciproca con la creazione di un sistema il più virtuoso possibile”. “La scelta della figura di Diomaiuta – prosegue òa nota – arriva per garantire una rappresentatività della categoria su tutto il territorio, e per garantire anche al più piccolo degli imprenditori, di poter portare la propria voce all’attenzione dell’associazione che tutela lo status dell’Esercente sul territorio che include: barbieri, parrucchieri, palestre, centri estetici e istituti termali”.