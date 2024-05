Nicola Gatta, attuale sindaco di Candela e ex presidente della Provincia di Foggia, è nominato consigliere del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto. Gatta è esperto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai). In passato, è rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia al Tavolo di Settore dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istituito dal ministero per il Sud e la Coesione Territoriale.