Nicola Mottola nuovo chief financial officer di Otofarma

Otofarma, gruppo attivo nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care – annuncia l’ingresso in azienda di Nicola Mottola come chief financial officer. La designazione del nuovo cfo, sottolinea una nota, si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della struttura manageriale della società, volto a sostenere la crescita e l’evoluzione del modello organizzativo e industriale di Otofarma. Con una solida esperienza in ambito amministrazione, finanza, controllo e bilancio consolidato maturata in contesti industriali strutturati e internazionali, Nicola Mottola porta in Otofarma competenze di alto profilo nella gestione finanziaria, nella governance economico-finanziaria e nei processi di reporting.

In questo contesto, continua la nota, Giulia Simone, che con la sua professionalità ha contribuito alla crescita dell’Azienda sin dalla sua costituzione e la cui consulenza e supporto sono stati preziosi nella fase di Ipo e nei mesi immediatamente successivi alla quotazione, rimarrà consigliere e continuerà a ricoprire un ruolo determinante, garantendo continuità e supporto nello sviluppo aziendale, in particolare nell’implementazione del Progetto di Convergenza 2.0, centrale nel percorso di crescita della Società e già avviato. Giovanna Incarnato Bartolomucci, ceo di Otofarma, ha commentato: “Grazie anche al supporto garantito dalle competenze del dott. Mottola, Otofarmasarà in grado di raggiungere e assicurare un livello di governance e controllo di gestione solido e strutturato, che sostenga l’azienda nel raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile e di creazione di valore nel medio-lungo periodo”.