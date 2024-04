Nicola Normanno direttore scientifico dell’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori

Nuovo Direttore Scientifico per l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Irst “Dino Amadori” Irccs di Meldola nel forlivese: a guida del coordinamento, programmazione e sviluppo delle attività di ricerca dell’Istituto, è stato nominato il dottor Nicola Normanno. Riferimento internazionale per gli studi sulla medicina di precisione il dottor Normanno in precedenza ricopriva l’incarico di direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale dell’Irccs “Pascale” di Napoli, succede al professor Giovanni Martinelli. L’incarico, di durata triennale, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci e deliberato dal Consiglio d’Amministrazione riunitosi giovedì 14 marzo e segue una pubblica selezione condotta da una qualificata commissione esterna. Tra i compiti che spettano al neo direttore figurano la promozione, il coordinamento e la gestione della ricerca dell’Istituto in coerenza con le programmazioni regionale e ministeriale, la gestione dei finanziamenti in sinergia con Ausl della Romagna e Comprehensive Cancer Care and Research Network, oltre che con la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Medico Scientifico Irst. “Un passaggio importante per l’Irst di Meldola – dice l’assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini – che, con la nomina del dottor Normanno, assicura assoluta qualità all’attività dell’Istituto, continuando a consolidare il valore della sanità regionale. Al professor Martinelli va il mio ringraziamento per il lavoro fino a qui svolto, con l’augurio di un futuro in cui la ricerca possa continuare ad essere centrale nel suo impegno. Al dottor Normanno il benvenuto e l’augurio di buon lavoro, con l’obiettivo di poter contribuire a rispondere sempre nel migliore dei modi alla richiesta di salute dei nostri cittadini.”