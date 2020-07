Nicola Piovani apre il XXXI Festival delle Ville Vesuviane

di Pina Fiengo

Sarà Nicola Piovani, premio Oscar 1999 per la colonna sonora del film “La vita è bella” ad aprire il XXXI Festival delle Ville Vesuviane, martedì 21 luglio, ore 20,00 nell’Esedra di Villa Campolieto a Ercolano. Due spettacoli di grande prestigio, con il concerto di Cristiano Godano, cantante dei Marlene Kuntz, in programma domenica 26 luglio, sempre in Villa Campolieto, che la Fondazione Ente Ville Vesuviane ha fortemente voluto, per “Ripartire dalla bellezza”, come recita il titolo della rassega 2020, abbinando gli eventi live, per una ridotta platea, in considerazione delle norme anti Covid, con la diretta tv streaming fruibile esclusivamente dal sito dell’ente www.villevesuviane.net

Si parte, dunque, con Piovani: “La musica è pericolosa – Concertato” è un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena: pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica.

Piovani scandisce le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, raccontando al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, Fellini, Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione.

Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma, soprattutto, la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare.

I video di scena integrano il racconto con immagini di film, spettacoli e, soprattutto, disegni che artisti come Milo Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.

Lo spettacolo di Piovani con la Compagnia della Luna (produzione Casa Editrice Alba), vede in scena con il pianista il quintetto composto da Marina Cesari (sax/clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello/chitarra/mandoloncello), Ivan Gambini (batteria/percussioni), Marco Loddo (contrabbasso), Rossano Baldini (tastiere/fisarmonica).

Domenica 26 luglio, alle ore 20,00, sempre nell’Esedra di Villa Campolieto, sarà la volta di Cristiano Godano, cantante dei Marlene Kuntz, con il poeta Davide Rondoni in “Conta su di me. Canzoni e poesie”: la serata prende spunto dall’ultima canzone di Godano “Ti voglio dire”, una ballata sull’amicizia e porta in scena l’incontro tra due artisti con la voglia di stare insieme in un luogo bellissimo. In un’atmosfera surreale si intrecciano le poesie di Rondoni e le canzoni di Godano.

“Ripartiamo dalla bellezza con due eventi di grosso spessore per privilegiare da una parte la musica legata alle sensazioni, dall’altra la musica come parola – ha detto in conferenza stampa il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gianluca Del Mastro -. La scelta di Piovani che è fortemente legata alla nostra ripartenza sul territorio. Anche l’idea di anticipare il concerto all’orario del tramonto ha un significato simbolico particolare che è quello di avvicinare ancor di più il territorio a noi e di ripartire con esso. Quanto a Cristiano Godano, è motivo di orgoglio avere un autore che ha dedicato tutta la sua carriera sia con Marlene Kuntz sia ultimamente come solista alla grande attenzione verso la parola cantata. Con lui ci sarà sul palco Davide Rondoni: in questo modo vogliamo creare un filo rosso che unisce la Fondazione alla poesia italiana contemporanea nel ricordo della grande cultura leopardiana.

Anche il concerto di domenica 26 luglio è in diretta streaming su www.villevesuviane.net