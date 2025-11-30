Nicola Scolamacchia è il nuovo presidente di Assohotel

Nicola Scolamacchia è il nuovo presidente nazionale di Assohotel Confesercenti. Lo ha eletto l’assemblea nazionale dell’associazione degli imprenditori alberghieri di Confesercenti, riunita a Roma. E con lui nella presidenza nazionale ci sono anche Fabrizio Albertini, albergatore di Cesenatico e presidente Assohotel Emilia-Romagna; gli albergatori Monica Ciarapica e Giorgia Anastasi (Cervia) e Paolo Mazza (Bologna), Gabriella Gibertini (Modena). Milanese di nascita e ferrarese d’adozione, laureato in Economia politica alla Bocconi, Scolamacchia è amministratore delegato di un noto albergo a Ferrara e ha un percorso professionale che unisce consulenza alle pmi, management nella logistica internazionale e imprenditoria turistica. Albergatore dal 2010, in Confesercenti è da anni un punto di riferimento per il turismo: presidente provinciale di Confesercenti Ferrara e di Assohotel Ferrara, già vicepresidente vicario di Assohotel nazionale e attualmente numero due dell’Ente bilaterale del commercio e del turismo dell’Emilia-Romagna.