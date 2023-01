Nicola Torregiani è presidente e Ceo di Subaru Italia, succedendo a Kunichika Koshimizu. Il manager, 43 anni, entra nel gruppo automobilistico nel 2012 come responsabile Marketing. Nel corso degli anni ricopre i ruoli di direttore Vendite e direttore Post Vendita. Nato a Mantova e cresciuto a Bergamo, è laureato in Economia e commercio all’Università Statale della città lombarda. Nel suo curriculum un master in Business Administration alla Graduate School of Management del Politecnico di Milano.