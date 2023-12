Nicola Vladimiro Ciccarelli (Swadeshi Hotels) nominato vicepresidente nazionale di Confindustria Alberghi

A Roma, presso il Cnel, si è tenuta l’Assemblea Privata dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio Generale per il biennio 2023/2025 e gli Organi di Controllo. Il presidente Maria Carmela Colaiacovo ha annunciato i due nuovi vicepresidenti nazionali del Comitato direttivo, tra cui figura Nicola Vladimiro Ciccarelli di Swadeshi Hotels, sottolineandone l’impegno e il contributo fornito come consigliere negli anni precedenti.

Ciccarelli ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordatagli, affermando: “È un onore essere nominato vicepresidente di Confindustria Alberghi, associazione di riferimento nell’ambito turistico e alberghiero in Italia. Le sfide del presente sono numerose, per un settore che ha dovuto fare i conti alla crisi legata prima alla pandemia e poi allo scoppio delle guerre. C’è una costante linea di confronto con le istituzioni che porteremo avanti nell’interesse del Paese, che resta un riferimento mondiale per il turismo, e soprattutto di centinaia di migliaia di dipendenti”.

Con la nomina di Ciccarelli, Confindustria Alberghi prosegue nel suo impegno per la valorizzazione e la crescita sostenibile del turismo in Italia, consolidando partenariati chiave con figure di spicco nel settore alberghiero. “Swadeshi Hotels – evidenzia il neo vicepresidente di Confindustria Alberghi, anche membro del Tourism International Forum e presidente del Golf des Iles Borromées – è fortemente impegnata per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita dell’industria alberghiera in Italia, ed è un impegno che porterò nell’associazione per costruire insieme un futuro importante”.

L’Assemblea di Confindustria Alberghi, aperta dal saluto del presidente Cnel, Renato Brunetta, ha visto la partecipazione del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Durante l’evento, sono stati presentati i dati sul comparto turistico elaborati dal Centro Studi di Confindustria e illustrati dal direttore Fontana. La chiusura dell’Assemblea è stata affidata a Gianni Letta, già sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ha offerto una magistrale sintesi degli sviluppi e delle prospettive del settore.