Nicola Zingaretti relatore del Patto per il Mediterraneo, via libera dal Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha nominato Nicola Zingaretti relatore sul Patto per il Mediterraneo, affidandogli un ruolo centrale nel processo di definizione della nuova strategia europea per l’area. A comunicarlo è stato lo stesso Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, che ha definito l’incarico “una bella sfida”, evidenziando l’importanza di rafforzare multilateralismo, cooperazione e dialogo tra l’Unione europea e i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Nel suo ruolo, Zingaretti seguirà l’intero iter parlamentare del Patto, occupandosi della redazione del testo di riferimento e guidando il confronto tra i gruppi politici fino alla sua approvazione finale.