Nicolais, scienziato visionario e uomo di rara sensibilità: il ricordo di Renato Brunetta

“Ci ha lasciato il professor Luigi Nicolais, uomo di rara sensibilità politica e scienziato visionario”. Lo scrive in una nota il presidente del Cnel, Renato Brunetta. “Nicolais – continua – fu autorevole professore universitario alla Federico II di Napoli, parlamentare e ministro dal quale ho raccolto il testimone nel 2008 al ministero della Pubblica amministrazione e della innovazione tecnologica del governo Prodi. Nicolais, che ha sempre mantenuto attivo il suo impegno politico accanto all’attività scientifica, è stato anche uno dei più autorevoli presidenti del Cnr. È il concreto esempio di chi ha sviluppato e valorizzato la ricerca scientifica nel proprio Paese. Per tanti giovani cervelli italiani rappresenterà sempre un modello da seguire. Un forte abbraccio, amico mio”.