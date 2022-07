Nicoletta Luppi a capo dell’Italian American Pharmaceutical Group

Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di MSD Italia, è nominata presidente dello IAPG – Italian American Pharmaceutical Group. Il sodalizio riunisce le aziende farmaceutiche italiane a capitale americano e costituisce una delle componenti all’interno di Farmindustria. Laureata in Lingue e Letterature Moderne, ha un Master in Business Administration presso la “L.U.I.S.S.” School of Management di Roma. E’, inoltre, testimonial Amref per la campagna sulle mutilazioni genitali femminili nonché membro di “Valore D”: la prima associazione di imprese che “promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle Aziende e del Paese”. Luppi inizia nel 1993 la sua carriera in MSD, ricoprendo negli anni diversi ruoli con crescenti responsabilità. In passato è anche presidente e a.d. di Sanofi Pasteur MSD.