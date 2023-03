Nicolò Bellorini vice presidente di Samsung Electronics Italia

Già Head of Mobile eXperience Business, Nicolò Bellorini assume il titolo di vice president. Diventa così capo della divisione mobile di Samsung Electronics Italia e continua a sostenere la crescita del brand nel settore. Il suo lavoro è già rivolto ad ampliare la leadership consolidata nel mercato e ottimizzare i piani di go to market dei prodotti, rafforzando le relazioni con i diversi partner di business.

Con questa nuova nomina Bellorini continua il percorso professionale iniziato in Samsung nel 2017, dopo un’importante esperienza più che decennale in Tim.

Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, Bellorini studia presso il Royal Institute of Technology of Stockholm e la London Business School.