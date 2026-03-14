Nicolò Filippucci annuncia il suo primo album Un posto dove andare

Milano, 14 mar. (askanews) – Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Nicolò Filippucci è pronto ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso musicale con “Un posto dove andare”, il nuovo album in uscita il 10 aprile, già disponibile in pre-order. “Un posto dove andare” è il racconto di una crescita, un viaggio di scoperte, trasformazioni ed esperienze che hanno segnato il percorso personale e artistico di Nicolò. L’album racconta le emozioni, gli incontri e i momenti vissuti dal giovane cantautore che, nell’ultimo anno, ha affrontato tante prime volte, conosciuto nuove persone e attraversato situazioni che hanno contribuito a definire l’identità del suo progetto. Qui, la musica diventa il mezzo per dare forma e voce ai cambiamenti di questa nuova fase della sua vita. Inoltre, dopo l’esperienza sanremese Nicolò Filippucci è pronto a portare la sua musica su un palco tutto suo: il 13 aprile terrà il suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano, “LA PRIMA VOLTA INSIEME”, prodotto da Magellano Concerti.

Nicolò Filippucci nasce a Castiglione del Lago (PG) nel 2006. Si avvicina alla musica a sette anni, ispirato dalla madre appassionata di musica, e a nove debutta nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Nel 2023 vola a New York per la finale del NYCanta, dove conquista il secondo posto. La svolta arriva nel 2024 con l’ingresso nella scuola di Amici, dove si distingue per talento, intensità interpretativa e scrittura emotiva. Nel maggio del 2025, anticipato dall’omonimo singolo, esce il suo primo EP “Un’ora di follia”. Segue un’estate ricca di live e partecipazioni ai principali festival musicali, tra cui TIM Summer Hits, Battiti Live, RDS Summer Festival e Yoga Radio Bruno Estate. È stato opening act del Capodanno di Roma al Circo Massimo e il vincitore delle Nuove Proposte alla 76a edizione del Festival di Sanremo con il brano “Laguna”. Il 13 aprile terrà il suo primo concerto, “La prima volta insieme”, ai Magazzini Generali di Milano.