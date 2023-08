Nicolò Gobbi è nominato coordinatore del MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero) a Los Angeles (Usa). Diplomato al Liceo Scientifico nel 2014, Nicolò consegue una laurea in Design e Merchandising presso la California State University di Los Angeles nel 2018. Dimostra la sua versatilità professionale avendo esperienze come proprietario d’azienda di Nordik Lashes e come Test Driver per Mercedes-Benz.