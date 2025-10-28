Nicolò Robba è il nuovo cfo (responsabile dell’eccellenza di prodotto) di Prima Assicurazioni

Prima Assicurazioni annuncia la nomina di Nicolò Robba a Chief Product Officer (cpo). Con oltre quindici anni di esperienza negli ambiti fintech, insurtech ed e‑commerce, Robba guiderà la strategia di prodotto del Gruppo coordinando lo sviluppo dell’offerta nei tre Paesi in cui opera Prima – Italia, UK e Spagna – e rafforzando l’approccio tech e data‑driven.

Nel suo ruolo, Robba sarà responsabile dell’eccellenza di prodotto in Prima, allineando i team su risultati di business misurabili e integrando le funzioni prodotto, design e engineering in un sistema unificato ad altissima velocità. Inoltre, il nuovo CPO promuoverà ulteriormente l’adozione di modelli tech-driven per pricing, personalizzazione e ottimizzazione dei processi, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente user experience, efficienza operativa, scalabilità a livello internazionale e time‑to‑market.

Manager con una solida esperienza internazionale, Robba ha ricoperto importanti incarichi di leadership nel Sud‑Est asiatico. Ha fondato e guidato come Chief Operating & Product Officer Lifepal, piattaforma insurtech leader in Indonesia, portandola a superare i 4 milioni di visitatori mensili e a raggiungere il primato per raccolta premi auto nel Paese. In ambito e‑commerce, Robba è stato Senior Vice President Product di Shipper Group a Jakarta e ha contribuito alla crescita regionale da leader di mercato di Lazada, ricoprendo il ruolo di Vice President Product Strategy a Singapore e lavorando su roadmap regionali e strumenti di dynamic pricing.