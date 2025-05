Niente accordo: martedì 6 maggio sciopero nazionale del trasporto ferroviario

“Confermato lo sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario e degli appalti ferroviari, previsto per martedi’ 6 maggio, dalle 9 alle 17 a causa del mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro mobilita’ attivita’ ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato, entrambi scaduti il ​​31 dicembre 2023”. Lo dichiarano in una nota Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che proseguono: “La mobilitazione si rende necessaria in quanto, sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si e’ ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali”. “Sollecitiamo – proseguono le tre sigle sindacali – le controparti a attivare una no-stop gia’ a partire dal 18 dello stesso 6 maggio in quanto e’ urgente dare una risposta coerente in termini di salario, normativa e welfare ai circa 100 mila lavoratori e lavoratrici a cui si applicano i due contratti. Lo sciopero rappresenta un atto di responsabilita’ e determinazione per difendere la dignita’ del lavoro, la sicurezza e il futuro del settore ferroviario italiano”. “Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – comunicato infine Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti – ci ha convocato lunedi’ 5 maggio e in quella sede affronteremo oltre alle questioni all’ordine del giorno come sciopero e contratto anche temi irrisolti come le aggressioni al personale e il dumping contrattuale in quanto una serie di imprese ferroviarie si ostinano a non applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro mobilita’ attivita’ ferroviarie”.