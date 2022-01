Niente Dad, Tar accoglie ricorso Governo anche su S. Giuseppe Vesuviano. Ma sindaco aveva già revocato ordinanza

La quinta sezione del Tar della Campania ha accolto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione, presentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, contro l’ordinanza del Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) numero 3 del 9 gennaio 2022 con la quale il sindaco Vincenzo Catapano disponeva la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado fino al 22 gennaio. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività del provvedimento che, nel frattempo, era stato già revocato dal sindaco di San Giuseppe Vesuviano con una nuova ordinanza emessa ieri sera alla luce dei decreti del tribunale amministrativo che hanno sospeso l’ordinanza della Regione Campania su asili, elementari e medie. Nelle motivazioni alla base della decisione odierna, il giudice richiama i decreti 19 e 20 emessi ieri e ribadisce che “il solo aumento dei contagi nel contesto locale di riferimento non radica affatto i motivi che giustificano l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente in deroga alla specifica normazione statale di settore, espressamente finalizzata alla regolamentazione delle attività scolastiche in costanza di emergenza”.