Niente di nuovo sotto il sole, a parte un accresciuto senso di impotenza verso quanto sta accadendo nel mondo

Oggi è l’ultima domenica di ottobre, tra l’altro del ritorno indietro delle lancette dell’orologio dalle 3 alle 2, mentre lo scorso marzo era avvenuto l’esatto contrario. Succede ancora di questi tempi perché risparmiare in tale pericolo è d’obbligo e si può fare in diversi modi, quasi un dovere morale e la manovra sulle lancette dell’orologio vale tanto per quella causa, peraltro senza costi aggiuntivi e altre spese o quasi. In più la luce del sole arriva all’incirca dappertutto ed è insuperabile in termini di qualità di illuminazione e di effetti simili, anche di altro genere. Quindi l’energia solare vince a mani basse sulla fossile e potrebbe bastare, anzi superare, il suo uso per un improbabile ripensamento.

Lo stesso che presumibilmente scaturirebbe dagli eventi che si stanno scatenando in queste ore nel quadrante mediorientale del mondo.

Sono essi che potrebbero spingere verso sostanziali revisioni del conflitto. È stato tirato in ballo il comportamento apodittico di combattere non per punire il nemico, che potrebbe aver sbagliato anche senza predeterminazione.

Nel caso della missione di Israele contro l’Iran, i commenti a caldo, subito dopo, potevano sembrare all’impronta. Erano riversati su chi avesse fatto più vittime se lui o il nemico, in occasione delle incursioni aeree di qualche ora prima. In definitiva se ne deduce che i confetti lanciati prima da Israele non erano serviti per dare un monito all’Iran, inviso a tutti o quasi gli altri “giocatori” per la spocchia, tra l’altro accresciuta di recente.

In più quel regolamento di conti è costituito, almeno per la gran parte, con banconote che puzzano di petrolio, fango e acqua stagnante, per cui non è facilmente azzardabile che la loro provenienza sia almeno lineare, pur non essendo legittima.

Piove sul bagnato e di tanti che mantengono il canapo, non corda per ricordare che l’evento nell’immaginario è collocato tra Lucca e Pistoia. Per una corda legata male, i due bovari fecero precipitare le botti che erano sul carro direttamente sullo stradone.

Quando ormai mancano pochi giorni alle elezioni presidenziali negli USA, questa volta non è il destino che vuol giocare con sé stesso; ne ha motivo di suo il mondo e lo fa a prescindere. Intanto oggi è un nuovo giorno e si vedrà che aria tira. Nonostante tutto, buona domenica. Alla fine non costa niente e aggiunge una seppur minima espressione di conforto.