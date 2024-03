Niente imballaggi di plastica per frutta e verdura sotto 1,5 kg. La Cia contesta la normativa Ue

L’accordo provvisorio raggiunto nel negoziato inter-istituzionale tra Consiglio e Parlamento europeo sul regolamento imballaggi è sicuramente il risultato di un lavoro importante portato avanti come Sistema Italia. In ambito agricolo sono stati migliorati molti aspetti della norma ed è stato confermato il principio di reciprocità per gli imballaggi in plastica immessi nel mercato Ue. Permangono, però, delle criticità per il settore ortofrutticolo. E’ confermato, infatti, il divieto di confezionamento in plastica per frutta e verdura allo stato fresco sotto 1.5kg. Per Cia la posizione migliore per il comparto era quella già votata dall’Europarlamento, che si era espressa contro questo divieto. Questo accordo rischia, invece, di tradursi in un proliferare di disposizioni nazionali eterogenee e nello sgretolamento del mercato unico, con aumenti di costi per le imprese, soprattutto quelle orientate all’export. Cia ricorda l’importanza del confezionamento per gli ortofrutticoli ai fini della sicurezza alimentare, della qualità organolettica dei prodotti e dell’allungamento della conservazione, oltre al contrasto allo spreco alimentare, obiettivo che la filiera da tempo persegue.