Niente miscredenza ma il culto del “credo” nella visione Onu della sostenibilità

di Claudio Quintano*

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS ) ha presentato la terza edizione del Rapporto dedicato ai territori e lo sviluppo sostenibile che, nel momento storico che stiamo attraversando è molto rappresentativo di peculiarità che non erano proprio immaginabili nel tempo passato. Punte e concentrazioni di intensità di molte manifestazioni di fenomeniche di spettro ampio, però, possono e devono essere motori di un cambiamento di paradigma in un momento storico che ha mostrato ripetutamente la fragilità del sistema economico e sociale in cui viviamo.

La pandemia, il conflitto in Ucraina e la crisi energetica sono esempi di crisi internazionali con pesanti effetti sul nostro Paese e su gran parte del mondo. Tutto ciò insiste su una base di popolazione dai contingenti a forma irregolari rispetto al passato e dalle forme della “piramide” che la stanno modificando in maniera mai prima registrata, come già dedotto dal Rapporto annuale, illustrato il 4 ottobre scorso nell’evento di apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile, dell’Associazione.

Il tempo a nostra disposizione per effettuare un cambio deciso di rotta per i molteplici obiettivi sta scemando. E’ necessario un nuovo approccio alla sostenibilità.

Sette anni dopo la sottoscrizione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e tre anni e mezzo dopo l’inizio della crisi causata dal COVID-19 dobbiamo constatare ij verificarsi di molti, passi indietro. La situazione è complicata dall’aggressione russa all’Ucraina, con il ritorno a logiche geopolitiche che dal secondo dopoguerra ci auguravamo che fossero superate per sempre.

Nell’introduzione la sacrosante affermazione: “Quanto sta avvenendo dovrebbe farci riflettere sulla necessità di un’efficace integrazione europea non solo per fare della nostra Unione “la campionessa mondiale dello sviluppo sostenibile”, come affermiamo da tempo, ma anche per tutelare le basi del nostro attuale benessere collettivo e fermare l’aumento delle disuguaglianze sociali in una situazione così tempestosa”.

Come proposto dall’Agenda 2030, dai presidenti dell’Asvis, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, deve passare necessariamente dai territori, che sono i motori del cambio di paradigma nel momento storico caratterizzato dal ripetersi di continua fragilità del sistema socioeconomico in cui viviamo. “Oggi si portano come esempi di crisi e non si fa altro che parlare di ripresa di un nuovo tipo di pandemia, del conflitto ucraino e la crisi energetica internazionali con pesanti effetti sul nostro Paese e su gran parte del mondo intero”. Sul piano nazionale, si porta Ischia l’ultima di una lunga serie di tragedie a colpire l’Italia a causa della grande fragilità di una parte significativa dei nostri territori. I Presidenti dell’Asvis sono consci che “la vulnerabilità è aumentata ovunque, soprattutto nei Paesi dell’Unione europea, con effetti politici, economici e sociali significativi, nonostante le risposte senza precedenti fornite a livello europeo e nazionale, anche per aumentare la resilienza delle economie e delle società”. Di fronte a tali sviluppi, la scienza, un crescente numero di analisti e anche aree sempre più estese della società sostengono sempre più spesso che l’unica maniera inclusiva, olistica, di affrontare un presente e un futuro difficili sia quella di perseguire uno sviluppo più sostenibile sul piano ambientale, economico, sociale e di governo, come l’ASviS sostiene dalla sua nascita col suo “portavoce” Enrico Giovannini che ha contribuito da molti anni a “teorizzare” nell’alveo statistico economico l’abbandono del PIL e nell’ambito del Governo Draghi alla diffusione di un vero e proprio nuovo “credo”. In tale prospettiva, questo Rapporto ASviS contiene numerose proposte che configurano una vera e propria Agenda territoriale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. Di conseguenza, l’ASviS propone che essa sia utilizzata da tutte le istituzioni rilevanti per il monitoraggio e il disegno di politiche coerenti con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile. Il Rapporto fornisce “una base conoscitiva e analitica originale e ad ampio spettro, illustrando numerose buone pratiche sviluppate a livello regionale e locale, analizzando i principali rischi causati dall’azione antropica sul territorio e offrendo un quadro completo e aggiornato del progresso delle varie regioni, province, città metropolitane verso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, attraverso indicatori statistici elementari e compositi”.

Lo scioglimento anticipato (e inaspettato) delle Camere ha portato il Paese, dopo una breve campagna elettorale, alle urne il 25 settembre, settimo anniversario dell’Agenda 2030. Non sono ancora note, oggi, le linee del programma del Governo Meloni ma dal 2016 quando è nata l’ASviS, in due legislature e con cinque governi di diverso colore politico, si è fatto sì che lo sviluppo sostenibile continui a raccogliere sostegno trasversale, con misure concrete, come si indicano ancora, e non solo in questa sede, le proposte a cui personalmente continuo a dare adesione innanzitutto per il “metodo” di studio, anche con “partecipazione emotiva” alla ormai non risultata breve marcia di allontanamento dal PIL, a cui ho partecipato, verso la predilezione del “benessere”. Si parte dall’ancorarsi non più alla misura “cardinale” che sembrava continuasse a lungo a governare il mondo, mentre ora ci si orienta a misurare e studiare contingenti anche non di produzione, quindi demografici, dedicando attenzione alla morbilità, alla povertà ed altro. Un’adesione alle pluriennali linee guida dell’ONU. I prossimi cinque anni saranno fondamentali per raggiungere tre grandi obiettivi sui quali il Paese è già impegnato: “la realizzazione del PNRR, con riforme e investimenti fondamentali per la sostenibilità istituzionale, sociale, economica e ambientale del Paese, che devono essere completati entro il 2026; la realizzazione della giusta transizione ecologica, incluso l’abbattimento del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030, come concordato in sede europea; il conseguimento degli Obiettivi e Target dell’Agenda 2030 che riguardano l’Italia”.

I Presidenti dell’ASviS concludono la presentazione del recente Rapporto, osservando che per la prima volta questo lavoro è presentato integrando i dati di ciascuna regione e dei territori che la compongono in sezioni dedicate, così da disporre di 21 quadri conoscitivi completi, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il fatto che questo Rapporto venga presentato a pochi mesi dalla modifica della Costituzione, fortemente auspicata dall’ASviS, e all’inizio di una nuova legislatura ci fa sperare che gli indirizzi in esso contenuti possano influire sulle politiche e sulle strategie di cui il nostro Paese e i suoi territori hanno urgente bisogno, nonché di orientare alla sostenibilità gli investimenti finanziati dai nuovi fondi europei per la coesione. L’ASviS, forte dei suoi oltre 300 aderenti, ancora continua rimane a disposizione per assistere tutti gli stakeholder nei processi decisionali privati e pubblici orientati ad una maggiore sostenibilità…quindi un ringraziamento agli estensori.

*professore straordinario di Statistica economica dell’Università Suor Orsola Benincasa – emerito di Statistica economica del Dipartimento di Studi aziendali e quantitativi, Dipartimento di eccellenza dell’Università di Napoli Parthenope – già Rettore dell’Università di Napoli Parthenope (2010 – 2016)