Niente tasse per chi fa figli, Governo al lavoro per trovare le risorse

Il governo lavora ad un provvedimento sulla natalita’. “Niente tasse per chi fa figli”, titola oggi il ‘Foglio’, l’idea sarebbe quella di presentare entro l’anno un bonus famiglie modello ‘110%’ pensato per i genitori con figli”. “Per troppi anni non ci sono stati investimenti sulla natalita’”, ha sottolineato ieri la premier Meloni. Il tema sarebbe gia’ stato affrontato in alcune riunioni di governo. La cifra da stanziare? “L’ipotesi e’ di arrivare ad un miliardo ed immaginare magari un credito d’imposta per i capienti e un bonus per gli incapienti”, sottolinea una fonte dell’esecutivo. Ma la stessa fonte rimarca come sia necessario comunque tenere sotto controllo i conti dello Stato. Sta di fatto che l’idea, che secondo il quotidiano il ministro Giorgetti fara’ “a nome dell’esecutivo”, di prevedere alcune forme di detassazione per le famiglie con almeno due figli, riscuote consensi nella Lega ma anche in singoli parlamentari. “Se e’ cosi’ vinceremmo per dieci anni”, osserva per esempio un senatore di Fdi. “Sarebbe un provvedimento rivoluzionario”, rimarca un deputato di FI. La proposta e’ comunque sul tavolo del governo e della maggioranza.

Intanto la Lega la rilancia: “La proposta del Ministro dell’economia Giorgetti – dice Bitonci sottosegretario al Ministero del Imprese e del Made in Italy, responsabile del dipartimento attivita’ produttive della Lega – e’ assolutamente condivisibile. Per incentivare la natalita’ e contrastare un fenomeno molto preoccupante, diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o piu’ figli a carico. Questo non significa abbandonare l’innovativa misura dell’assegno unico universale ma oltre a questo, si dovrebbe reintrodurre una detrazione di 10.000 euro all’anno per ogni figlio a carico (ora 950 euo per figlio fino ai 21 anni) fino al termine del corso di studi anche universitari, e per tutti i nuclei familiari senza limitazioni di reddito. Si otterrebbe cosi’ una doppia incentivazione e contrasto alla denatalita’: con l’assegno unico universale una misura diretta mensile di sostegno, mentre con la detrazione un taglio consistente della tassazione a favore delle nostre famiglie”.

Ridurre la tassazione per le famiglie con uno o piu’ figli a carico e’ un segnale di buon senso per contrastare il fenomeno della denatalita’. Una proposta che la Lega, da sempre sensibile alla questione demografica, sostiene convintamente per garantire la tenuta sociale ed economica del Paese. Per noi, la questione demografica e’ prioritaria. Bene, dunque, il taglio consistente alle imposte sul reddito per sostenere i nuclei familiari e invertire la rotta dell’inverno demografico”, affermano in una nota i deputati Alberto Bagnai, Laura Cavandoli, Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli, componenti della Commissione Finanze alla Camera. “Ridurre le tasse a chi fa piu’ figli, ci sembra la scelta migliore per tutelare la natalita’ e le famiglie. La proposta del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, va in questa direzione, perche’ – dice Massimo Garavaglia, senatore della Lega e presidente della commissione Finanze – reintrodurrebbe una detrazione di 10 mila euro l’anno per ogni figlio a carico, per tutti e senza limiti di reddito, fino alla conclusione del percorso di studi. Una misura che si sommerebbe all’assegno unico, favorendo pero’ i nuclei piu’ numerosi”.