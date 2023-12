Nif Holding rileva il 6% del capitale sociale di Technogym

Nif Holding, una società indirettamente controllata da Neom Investment Fund Company, a sua volta interamente controllata da Neom Company, annuncia il completamento del reverse accelerated bookbuilding per l’acquisto da investitori qualificati e istituzionali selezionati di circa 8,8 milioni di azioni ordinarie di Technogym Spa. Inoltre, Neom stipula una soluzione derivata per l’acquisto di circa 3,3 milioni di azioni ordinarie. Il prezzo per azione pagato è di 9,20 euro, con un valore totale per l’operazione di circa 111,1 milioni di euro.

Ora Neom detiene circa il 6 per cento del capitale sociale e circa il 4,5 per cento dei diritti di voto di Technogym.

Nif crede nel potenziale di creazione di valore di Technogym, data la storia di crescita costante e la posizione di leader di mercato a livello globale della Società, che è stata sostenuta dalle sue linee di prodotti tecnologicamente avanzati e dall’impegno nell’innovazione del fitness e della salute sin dalla sua fondazione nel 1983.

Nif riconosce il potenziale di crescita di Technogym e questa Operazione riflette l’impegno di Neom nel creare un nuovo modello di vita sostenibile e salutare. Nif si impegna quindi a essere un investitore di minoranza a lungo termine in Technogym.

L’operazione segue una serie di investimenti recentemente annunciati da Nif, che dimostrano il ruolo di quest’ultima nel sostenere le strategie settoriali di crescita di Neom, favorendo le nuove tecnologie, la costituzione di nuove imprese e la creazione di opportunità di lavoro per un’economia fiorente.

J.P. Morgan SE ha agito come bookrunner unico per l’operazione. Rothschild & Co ha agito come consulente finanziario unico di Nif.